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Носов рассказал, откуда берутся слухи о его уходе с поста мэра Нижнего Тагила
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Сергей Носов (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал информацию о его якобы уходе с поста мэра, распространяемую в СМИ. Он объяснил, откуда берутся эти слухи.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, об этом Носова спросили во время молодежного форума "Я выбираю успех", который стартовал сегодня в горно-металлургическом колледже. В рамках мероприятия студенты обсудили актуальные вопросы образования, наставничества, самореализации и участия молодежи в жизни города, а также задали вопросы главе Нижнего Тагила. На вопрос, изменится ли вектор развития, если мэр покинет свой пост, Сергей Носов дал четкий и однозначный ответ.

"Ясно понимаю, с какой целью распространяется информация в СМИ о моем уходе. Это делается для того, чтобы повлиять на настроения тагильчан и отвлечь их от выборов. Другого объяснения я не вижу. За эти годы мы много реализовали, что-то можно было сделать и быстрее, и лучше, но опыт, который был накоплен, позволяет нам уверенно двигаться вперед", - заявил глава Нижнего Тагила.

Мэр особо отметил, что вектор развития, который сейчас выбран муниципалитетом, определит будущее города не только до 2022 года, но и на несколько десятилетий вперед. Он рассказал, что в рамках реализуемых проектов будет полностью обновлена транспортная система, построен мост через городской пруд, который даст толчок для развития новых экологически благоприятных районов, появятся новые путепроводы. Кроме того, Нижний Тагил активно работает над реализацией планов по улучшению качества воды, благоустройства городских территорий, а также совершенствованию системы "Безопасный город".

"Наша основная задача сегодня – это подготовить не только перспективный план развития, но и сформировать эффективную команду, которая бы его реализовала, так как один человек ничего не может сделать, это работа команды", - подвел итог встречи Сергей Носов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Носова рассматривают в качестве возможного кандидата на пост губернатора соседней Челябинской области.

Другие новости по темам: Носов, мэр, отставка, Нижний Тагил
15.03.2018 13:37 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
15:37 Екб


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Носов рассказал, откуда берутся слухи о его уходе с поста мэра Нижнего Тагила
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