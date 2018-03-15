В Свердловской области обсудили меры по гуманизации обращения с безнадзорными животными

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков в рамках своего визита в Екатеринбург ознакомился с работой пункта временного содержания бездомных животных в Екатеринбурге, оценив деятельность региона по решению вопросов защиты брошенных собак, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

По его словам, необходимо продумать вопрос наследия ЧМ-2018, в том числе и с точки зрения гуманного обращения с животными, и в Свердловской области эта работа ведётся. Работа по гуманному регулированию численности безнадзорных животных в Екатеринбурге проводится при участии волонтеров и зоозащитников.

По словам руководителя благотворительного фонда "ЗООащита" Анны Вайман, решить вопросы с безнадзорными животными можно, установив на законодательном уровне ответственность владельцев за судьбу своих домашних животных.



"Одним строительством питомников мы не решим проблему бродячих собак, необходимо учить людей правильному отношению к животным. Причиной такого количества бездомных животных являются безответственные люди, которые выбрасывают на улицу своих питомцев, когда те становятся им не нужны", – рассказал Вайман.

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы Владимир Бурматов отметил, что предложения зоозащитников будут учтены при совершенствовании законодательства в этой сфере.

На данный момент в МУГИСО уже подана заявка на выделение дополнительной территории вблизи Екатеринбурга под строительство нового современного питомника. Сейчас одновременно в пункте содержания животных, который находится в центре Екатеринбурга находятся до 140 собак. Ежегодно только Екатеринбургу на эти цели выделяется 35 млн руб. Из приюта здоровых животных чаще удается пристроить в семьи, либо передать в частные питомники.