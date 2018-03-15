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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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В Кургане убийца своей бывшей жены отправится в колонию на 15 лет
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Андрей Бревнов, подозреваемый, розыск, Курган (2017) | Фото:УМВД России по Курганской области

В Кургане городской суд вынес обвинительный приговор 41-летнему Андрею Бревнову, который в сентябре прошлого года жестоко расправился со своей бывшей женой и чуть не убил ее друга.
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Трагедия произошла 9 сентября прошлого года - расставшись с женой Натальей, Бревнов всеми способами хотел ее вернуть. Придя в дом, где жил раньше с супругой и двумя дочками, Андрей обнаружил там знакомого бывшей жены Михаила. Не сдержавшись от ревности, мужчина схватил нож и исполосовал женщину - та скончалась на месте.

Затем он нанес несколько ударов и Михаилу, после чего скрылся с места происшествия. Бревнова не могли задержать полмесяца.

"Михаилу тогда оказали своевременно помощь, он выжил. Приговором Курганского городского суда 15 марта осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, погибшая Наталья проживала вместе со своими двумя дочерьми. В этот злополучный вечер она попросила своего знакомого Михаила остаться в доме на ночь - Наталья боялась, что экс-супруг может прийти с разборками. После того, как подозреваемый перерезал своей бывшей жене горло, он забрался на чердак дома, который находился напротив, и следил за тем, как увозят тело, как приехала полиция. В правоохранительные органы позвонил сосед, увидев, как Бревнов покидает чердак. Тогда по горячим следам мужчину задержать не удалось. Его поймали только 25 сентября.

подозреваемый, семья, Андрей Бревнов, Курган(2017)|Фото:vk.com

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15.03.2018 13:16 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
15:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.09.2017 13:09 Мск
В Кургане задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своей бывшей жены в Северном поселке

Ранее 12.09.2017 08:55 Мск
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Ранее 11.09.2017 15:43 Мск
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В Кургане убийца своей бывшей жены отправится в колонию на 15 лет
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