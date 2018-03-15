В Кургане убийца своей бывшей жены отправится в колонию на 15 лет

В Кургане городской суд вынес обвинительный приговор 41-летнему Андрею Бревнову, который в сентябре прошлого года жестоко расправился со своей бывшей женой и чуть не убил ее друга.

Трагедия произошла 9 сентября прошлого года - расставшись с женой Натальей, Бревнов всеми способами хотел ее вернуть. Придя в дом, где жил раньше с супругой и двумя дочками, Андрей обнаружил там знакомого бывшей жены Михаила. Не сдержавшись от ревности, мужчина схватил нож и исполосовал женщину - та скончалась на месте.

Затем он нанес несколько ударов и Михаилу, после чего скрылся с места происшествия. Бревнова не могли задержать полмесяца.

"Михаилу тогда оказали своевременно помощь, он выжил. Приговором Курганского городского суда 15 марта осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, погибшая Наталья проживала вместе со своими двумя дочерьми. В этот злополучный вечер она попросила своего знакомого Михаила остаться в доме на ночь - Наталья боялась, что экс-супруг может прийти с разборками. После того, как подозреваемый перерезал своей бывшей жене горло, он забрался на чердак дома, который находился напротив, и следил за тем, как увозят тело, как приехала полиция. В правоохранительные органы позвонил сосед, увидев, как Бревнов покидает чердак. Тогда по горячим следам мужчину задержать не удалось. Его поймали только 25 сентября.