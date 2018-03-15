Нобелевского лауреата по химии госпитализировали в США, его жену нашли мертвой

Лауреат Нобелевской премии по химии 82-летний Эйити Нэгиси госпитализирован в США, супруга ученого обнаружена мертвой.

Супруги проживали в штате Индиана. В понедельник их объявили пропавшими без вести – в полицию обратились родственники пары. Во вторник ученого удалось найти – полиция обнаружила его на шоссе в сельской местности возле населенного пункта Рокфорд в штате Иллинойс.

Позже полицейские нашли неподалеку машину супругов, а также тело Сумирэ Нэгиси, которой было 80 лет.

Как уточнили блюстители закона, на данный момент нет подозрений, что смерть Сумирэ Нэгиси была насильственной. Между тем, власти намерены провести вскрытие ее тела, передает ТАСС.

Предполагается, что супруги ехали в аэропорт, но заблудилась. Ученый вышел из машины в поисках помощи, однако долго не возвращался. Тогда его жена, обеспокоенная отсутствием мужа, тоже вышла из автомобиля, но по неустановленным причинам скончалась рядом с машиной.

Нэгиси более 50 лет проживает в США. В 2010 году он был удостоен Нобелевской премии по химии за 2010 год наряду с американцем Ричардом Хеком и японцем Акирой Судзуки за разработку новых каталитических реакций. Они применяются в промышленном производстве, в том числе для изготовления фармацевтических препаратов, а также в электронной промышленности.