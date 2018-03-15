Уволен ямальский полицейский, который снимал на видео издевательства над собакой

Потерял свое место сотрудник ямальской полиции Олег Егоров, якобы являющийся героем скандального видео, герой которого издевается над собакой, передает корреспондент Накануне.RU.

"Правоохранительные органы приняли мои обращения о выявленном факте жестокого обращения с животными, и инициировали на их основании процессуальную проверку. Буду держать вопрос на контроле, и ждать результаты проверок. Стало известно, что один из живодеров – Олег Егоров – уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам: за проступок, порочащий честь и достоинство полицейского", - написал на своей странице в соцсети депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев.

Напомним, видео появилось в соцсетях в конце февраля. На кадрах видно, как человек, которого идентифицируют как Олега Егорова, избивает собаку. В процессе животное теряет сознание.