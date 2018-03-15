Житель "Мичуринского" в Екатеринбурге отсудил у застройщика 240 тысяч рублей за потекший потолок и плесень

Суд обязал компанию "ЛСР. Недвижимость-Урал" выплатить 241 тыс. руб. жителю Екатеринбурга, чья квартира представляла опасность для жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

В июле 2015 года мужчина купил квартиру в поселке Мичуринский по договору долевого строительства с АО "ЛСР.Недвижимость-Урал". Однако когда мужчина въехал в новое жилье, он обнаружил, что потолок в квартире протекает, штукатурка отваливается от влаги и вздувается ламинат. Помимо этого, из-за существенной влажности в квартире появилась плесень.

Недостатки жилого помещения осмотрела комиссия, в которую входили представители застройщика, подрядчика и субподрядчика. В результате проверки были составлены акты, на основании которых мужчина обратился к АО "ЛСР. Недвижимость-Урал" с заявлением об их устранении. Однако застройщик не выполнил требования.

Тогда хозяин квартиры решил обратиться в суд. Иск о защите прав жильца подала свердловская общественная организация "Спутник".

Суд частично удовлетворил требования истца. По решению суда, компания "ЛСР. Недвижимость-Урал" должна выплатить расходы на устранение строительных недостатков в размере 99 тыс. 832 руб., компенсацию морального вреда в размере 7 тыс., неустойку - 70 тыс., расходы на проведение экспертизы - 15 тыс. и штраф - 24 958 руб. Также ответчик обязан устранить все недостатки в течение семи календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу.