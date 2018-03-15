"Скоро": Россия вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 13:04 Мск (15:04 Екб)
политика | В России | За рубежом
"Скоро": Россия вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании
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Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Россия в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Министра спросили, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании.

"Обязательно", - цитирует Лаврова РИА Новости.

А говоря о сроках, министр коротко заявил: "Скоро".

Напомним, вчера стало известно, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией. Кроме этого, отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

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15.03.2018 13:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:04 Екб


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"Скоро": Россия вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании
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