"Скоро": Россия вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании

Россия в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министра спросили, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании.

"Обязательно", - цитирует Лаврова РИА Новости.

А говоря о сроках, министр коротко заявил: "Скоро".

Напомним, вчера стало известно, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией. Кроме этого, отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.