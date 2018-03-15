Тюменские депутаты разрешат шуметь по ночам верующим и болельщикам

Депутаты Тюменской областной думы в первом чтении приняли свой вариант "закона о топоте котов", передает корреспондент Накануне.RU. Документ, внесенный в парламент, предполагает внесение ряда поправок в Кодекс Тюменской области об административной ответственности, конкретизирующих действия, нарушающие тишину и покой граждан.

В частности, в проекте говорится, что гражданам в ночное время с 22 до 8 часов в будние дни и до 9 утра в выходные и праздники, а также в дневное время с 13 до 15 часов ежедневно нельзя будет осуществлять следующие действия:

Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, в торговых объектах, объектах, в которых оказываются бытовые услуги, услуги общественного питания, услуги рынков;

Крики, свист, громкая речь, пение, игра на музыкальных инструментах;

Использование пиротехнических средств;

Действия (бездействия), совершаемые в процессе эксплуатации транспортного средства, в том числе неотключение после неоднократного срабатывания звуковых сигналов охранной сигнализации транспортного средства;

Непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и другого шума, исходящего от домашнего животного;

Производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ с применением механических средств и технических устройств.

В документе указывается, что все вышеперечисленные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в определенный период времени на защищаемых объектах в Тюменской области, – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб.

Однако законодатели составили ряд исключений, которые снимают ответственность за шум. В частности, третий подпункт говорит о том, что меры административного наказания не применяются к действиям "юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий".

Кроме этого штрафовать не будут и за шум "в период проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, организованных органами государственной власти или органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области". Проще говоря, поболеть за свою сборную, судя по всему, можно будет и ночью.

Отдельной строкой нарушать покой граждан депутаты разрешили в новогоднюю ночь, сделав исключение на период с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января. Другие праздники в перечень не попали.

Отметим, что вопрос на заседании думы парламентарии обсуждать не стали и приняли его в первом чтении единогласно. Впрочем, планируется, что дискуссия по этому поводу по традиции развернется во время второго чтения, когда будут приниматься окончательные поправки.