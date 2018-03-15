Полет из Перми в Душанбе не состоялся. Рейс отменен из-за отсутствия разрешения властей Таджикистана

Авиакомпании "Уральские авиалинии" пришлось отменить рейс Пермь - Душанбе, передает корреспондент Накануне.RU.

Рейс был намечен на 13 марта, но из-за того, что авиационные власти Таджикистана не подтвердили разрешение на полеты, вылет был сперва задержан, а после - отменен.

Следующий рейс по маршруту Пермь - Душанбе запланирован на 20 марта, однако в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что пока неизвестно, состоится ли этот рейс, поскольку разрешение таджикских властей еще не получено.

Напомним, Российское Министерство транспорта пригрозило Таджикистану ответными мерами, если в ближайшее время тот не разрешит полеты уральской авиакомпании по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб.