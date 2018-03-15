В аэропорту Якутска собрали все выпавшие из самолета драгоценные слитки

Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра) перевозились с рудника Купол на Чукотке.

Все слитки собраны, сообщил "Интерфаксу" Станислав Бородюк, глава московского представительства Kinross Gold.

"Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит", - отметил Бородюк.

Месторождение Купол разрабатывает "Чукотская горно-геологическая компания" - "дочка" канадской корпорации Kinross.

Как ранее сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня в аэропорту "Якутск" на борту самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Красноярск – рудник "Купол", при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл. Он был в слитках весом около 9,3 тонн.

На борту находились семь членов экипажа и два представителя компании, никто из них не пострадал.