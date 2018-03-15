Сборная России опустилась сразу на две строчки в рейтинге ФИФА, пропустив вперед острова Кабо-Верде

Сборная России опустилась сразу на две строчки в новом рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова пропустила вперед сборные Словении и островов Кабо-Верде, передает корреспондент Накануне.RU.

Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира - сборная Германии. На втором месте расположилась Бразилия, на третьем - чемпион Европы Португалия. Россия занимает в мартовском рейтинге 63-е место, тогда как в февральском команда была 61-й.

Мартовский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге)

1 (1). Германия

2 (2). Бразилия

3 (3). Португалия

4 (4). Аргентина

5 (5). Бельгия

6 (7). Польша

7 (6) Испания

8 (8). Швейцария

9 (9). Франция

10 (10). Чили...

63 (61). Россия.

Напомним, сборная островов Кабо-Верде уже обходила Россию в рейтинге ФИФА. Летом этого года в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. Недавно главный тренер российской сборной Станислав Черчесов выражал сожаление из-за того, что болельщики совершенно не верят в его команду.