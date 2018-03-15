На шахте УГМК в Оренбургской области произошел пожар

На шахте Гайского ГОКа – второго предприятия по добыче меди в России сегодня возник пожар.

Имело место возгорание технического узла шахтного самосвала в отсеке для аккумуляторных батарей, оно произошло в подземном руднике в наклонном съезде горизонта в 4.15.

Возгорание ликвидировано за несколько минут, работавшие рядом сотрудники подземного рудника и Шахтостроительного управления были эвакуированы, пострадавших в результате инцидента нет.

Следующая смена смогла вовремя заступить на работу, благодаря чему перерывов в работе предприятия не произошло, передаёт агентство Infox.

Как отметили в ГУ МЧС по Оренбургской области, для ликвидации последствий привлечено 51 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 31 человек и семь единиц техники.

Гайский ГОК - градообразующее предприятие города Гай Оренбургской области, основанное в 1959 году, входит в дивизион цветной металлургии Уральской горно-металлургической компании.