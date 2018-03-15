ИПЕМ: Рост промышленного производства в феврале практически остановился

По итогам февраля рост индекса производства в РФ остановился, данные приведены в мониторинге Института проблем естественных монополий.

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Индекс "ИПЕМ-производство" в феврале вырос на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года. Динамика за первые два месяца 2018 г. - плюс 0,1%, то есть он практически остановился, сообщили Накануне.RU в институте. Отметим, что очищенный индекс промпроизводства, рассчитанный Росстатом, в январе 2018 г. продемонстрировал прирост к предыдущему месяцу лишь на 0,1%.

Спрос на промышленную продукцию ожидаемо растет медленнее, чем в 2017 г., на 1,7%. Снижение спроса в добывающих отраслях, начавшееся еще осенью 2017 г., практически остановилось: по итогам февраля показатель снизился на символические 0,01% к аналогичному периоду прошлого года.

Отрицательные результаты нефтяной отрасли, обусловленные выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи экспорта нефти, компенсируются ростом показателей угольной и газовой отраслей. Так, в феврале 2018 г. добыча угля выросла на 8%, газа – на 1,3% (к февралю 2017 г.), экспорт угля вырос на 3,1%, экспорт газа в дальнее зарубежье – на 6,8%.

"Рост экспорта угля обусловлен, главным образом, высоким уровнем спроса со стороны Китая и Южной Кореи. Газовый экспорт растет на фоне аномально холодной погоды в Европе", - говорится в мониторинге.

В низкотехнологичных отраслях уже четвертый год подряд продолжается уверенный рост спроса: плюс 2,4% к февралю 2017 г. и плюс 5,1% к январю-февралю. Рост обусловлен главным образом положительной динамикой легкой и пищевой промышленности. Так, за январь 2018 г. текстильное производство выросло на 9,9%.

Также сохраняется рост спроса в среднетехнологичных отраслях. Одним из драйверов роста является увеличение спроса на металлы на внутреннем рынке, в том числе со стороны крупнейших автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ) и предприятий железнодорожного машиностроения, то есть высокотехнологичных сегментов промышленности.

Показатели спроса в высокотехнологичных отраслях впервые за долгое время дают повод для оптимизма: рост спроса составил 2,7% к февралю 2017 г. и 4,2% к январю-февралю.

"Существенный вклад в положительную динамику сектора вносит рост экспорта высокотехнологической продукции. Так отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог на внешний рынок выросла за первые месяцы 2018 г. почти в два раза", - говорят в ИПЕМ.

В основу расчета индекса "ИПЕМ-производство" заложен тот факт, что любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию. Индекс "ИПЕМ-производство" рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс "ИПЕМ-спрос" рассчитывается в основном на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте.

Напомним, согласно финальным данным Росстата, в 2017 г. промпроизводство в России выросло на 1%.