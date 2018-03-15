ИПЕМ: Рост промышленного производства в феврале практически остановился

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В России остановился рост промышленного производства

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 12:23 Мск (14:23 Екб)
экономика | В России
ИПЕМ: Рост промышленного производства в феврале практически остановился
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Завод МДФ, Мортка, лесная промышленность (2017) | Фото: zmdf.ru

По итогам февраля рост индекса производства в РФ остановился, данные приведены в мониторинге Института проблем естественных монополий.
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Индекс "ИПЕМ-производство" в феврале вырос на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года. Динамика за первые два месяца 2018 г. - плюс 0,1%, то есть он практически остановился, сообщили Накануне.RU в институте. Отметим, что очищенный индекс промпроизводства, рассчитанный Росстатом, в январе 2018 г. продемонстрировал прирост к предыдущему месяцу лишь на 0,1%.

Спрос на промышленную продукцию ожидаемо растет медленнее, чем в 2017 г., на 1,7%. Снижение спроса в добывающих отраслях, начавшееся еще осенью 2017 г., практически остановилось: по итогам февраля показатель снизился на символические 0,01% к аналогичному периоду прошлого года.

добыча нефти, январь-февраль 2018 г.(2018)|Фото: ИПЕМ

Отрицательные результаты нефтяной отрасли, обусловленные выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи экспорта нефти, компенсируются ростом показателей угольной и газовой отраслей. Так, в феврале 2018 г. добыча угля выросла на 8%, газа – на 1,3% (к февралю 2017 г.), экспорт угля вырос на 3,1%, экспорт газа в дальнее зарубежье – на 6,8%.

"Рост экспорта угля обусловлен, главным образом, высоким уровнем спроса со стороны Китая и Южной Кореи. Газовый экспорт растет на фоне аномально холодной погоды в Европе", - говорится в мониторинге.

В низкотехнологичных отраслях уже четвертый год подряд продолжается уверенный рост спроса: плюс 2,4% к февралю 2017 г. и плюс 5,1% к январю-февралю. Рост обусловлен главным образом положительной динамикой легкой и пищевой промышленности. Так, за январь 2018 г. текстильное производство выросло на 9,9%.

Также сохраняется рост спроса в среднетехнологичных отраслях. Одним из драйверов роста является увеличение спроса на металлы на внутреннем рынке, в том числе со стороны крупнейших автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ) и предприятий железнодорожного машиностроения, то есть высокотехнологичных сегментов промышленности.

отгрузка продукции, январь-февраль(2018)|Фото: ИПЕМ

Показатели спроса в высокотехнологичных отраслях впервые за долгое время дают повод для оптимизма: рост спроса составил 2,7% к февралю 2017 г. и 4,2% к январю-февралю.

"Существенный вклад в положительную динамику сектора вносит рост экспорта высокотехнологической продукции. Так отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог на внешний рынок выросла за первые месяцы 2018 г. почти в два раза", - говорят в ИПЕМ.

В основу расчета индекса "ИПЕМ-производство" заложен тот факт, что любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию. Индекс "ИПЕМ-производство" рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс "ИПЕМ-спрос" рассчитывается в основном на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте.

Напомним, согласно финальным данным Росстата, в 2017 г. промпроизводство в России выросло на 1%.

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15.03.2018 12:23 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:23 Екб


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ИПЕМ: Рост промышленного производства в феврале практически остановился
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