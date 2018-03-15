Известный в прошлом футболист Вадим Евсеев возглавил пермский "Амкар"

Известный в прошлом российский футболист Вадим Евсеев утвержден в качестве главного тренера пермского "Амкара". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, Евсеев исполнял обязанности главного тренера после отставки Гаджи Гаджиева, а сегодня был утвержден в этой должности.

"В РФПЛ клубом была подана и уже одобрена Премьер-лигой соответствующая заявка. Мы поздравляем Вадима Валентиновича, верим в то, что сотрудничество для обеих сторон будет долгосрочным и успешным!", - говорится в заявлении "Амкара".

Как сообщало Накануне.RU, Гаджи Гаджиев покинул команду в начале марта этого года. Вадим Евсеев в течение трех лет с перерывом был одним из его ассистентов.