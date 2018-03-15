Путин: В 2019 году Россия запустит миссию на Марс

Президент России Владимир Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году.

"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, который был опубликован в соцсетях его коллеги Дмитрия Киселева.

Президент отметил, что это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в Советском Союзе.

"Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", - сказал Путин.

Стоит отметить, глава американской компании SpaceX Илон Маск также планирует совершить первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Марса, в 2019 году.

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года", - заявлял ранее Маск, отметив при этом, что ему не всегда удается выдерживать заявленные сроки воплощения своих проектов.

Действительно, ранее ранее SpaceX сообщала, что отправит космический корабль на Марс в 2018 году.