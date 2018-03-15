В Челябинской области прогнозируют снижение численности безработных

К концу 2018 года на Южном Урале прогнозируется снижение численности безработных граждан до 22 тыс. 500 человек. Об этом доложил начальник главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В регионе снизились по сравнению с предыдущим периодом численность безработных с 33,2 до 26, 7 тыс. человек (19,6%) и уровень безработицы с 1,79 до 1,44%.

При этом в шести муниципалитетах уровень безработицы составляет 5,0-8,5 %. Это Катав-Ивановский, Чесменский, Октябрьский, Брединский, Верхнеуфалейский и Нязепетровский районы. В Верхнем Уфалее уже к осени прогнозируют снижения уровня безработицы. Если в начале года было зарегистрировано 1 тыс. 134 безработных, то к концу года их количество должно снизиться до 710.

Борис Дубровский подчеркнул, что "красный" список является объектом повышенного внимания властей. "По Верхнему Уфалею на сегодня есть четкое понимание того, как будет решаться проблема занятости населения, по остальным пяти территориям, в том числе по Нязепетровску, также необходимо разработать программу трудоустройства населения", - отметил он.

В планах управления на текущий год - нормализация ситуации на рынке труда Верхнеуфалейского городского округа, создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях бюджетного и вне бюджетного сектора и взаимодействие по сопровождению трудоустройства граждан, освобождающихся из мест лишения свободы.