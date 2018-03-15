Спикер тюменской облдумы позвал всех на выборы вопреки "экспертам из США"

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 12:09 Мск (14:09 Екб)
политика | Тюменская область
Спикер тюменской облдумы позвал всех на выборы вопреки "экспертам из США"
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Сергей Корепанов (2018) | Фото: Накануне.RU

Завершая очередное заседание Тюменской областной думы, председатель законодательного органа Сергей Корепанов взял слово и напомнил коллегам, что 18 марта "для всех очень важный день – день выборов президента России", передает корреспондент Накануне.RU.

В своей речи он посетовал на заокеанских политологов, которые развязали информационную кампанию против России, и призвал ответить им высокой явкой на выборах.

"Очень хотелось бы, чтобы каждый из вас, ваши родные и близкие, друзья и знакомые в полной мере использовали свое избирательное право и поучаствовали в выборах. Это очень важная политическая компания. Вы знаете, что многие эксперты из США уже прогнозируют, что явка будет не более 40-45%, а что больше – будут приписки и так далее. Поэтому нашей явкой надо показать, что у нас реальная явка… такая, которая полностью подтверждает легитимность вновь избранного президента", – выступил с напутствием он.

Напомним, что в 2012 году явка на выборах президента России в Тюменской области составила 79%.

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15.03.2018 12:09 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
14:09 Екб


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Спикер тюменской облдумы позвал всех на выборы вопреки "экспертам из США"
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