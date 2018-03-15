Спикер тюменской облдумы позвал всех на выборы вопреки "экспертам из США"

Завершая очередное заседание Тюменской областной думы, председатель законодательного органа Сергей Корепанов взял слово и напомнил коллегам, что 18 марта "для всех очень важный день – день выборов президента России", передает корреспондент Накануне.RU.

В своей речи он посетовал на заокеанских политологов, которые развязали информационную кампанию против России, и призвал ответить им высокой явкой на выборах.

"Очень хотелось бы, чтобы каждый из вас, ваши родные и близкие, друзья и знакомые в полной мере использовали свое избирательное право и поучаствовали в выборах. Это очень важная политическая компания. Вы знаете, что многие эксперты из США уже прогнозируют, что явка будет не более 40-45%, а что больше – будут приписки и так далее. Поэтому нашей явкой надо показать, что у нас реальная явка… такая, которая полностью подтверждает легитимность вновь избранного президента", – выступил с напутствием он.

Напомним, что в 2012 году явка на выборах президента России в Тюменской области составила 79%.