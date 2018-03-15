Замгубернатора Зауралья: "Серьезных опасений по проведению весенних полевых работ нет"

В Курганской областной думе поговорили о предстоящей посевной кампании, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам выступил первый заместитель губернатора Зауралья Сергей Пугин. По его словам, подготовка к посевной в этом году идет более высокими темпами по сравнению с 2017 годом.

"Главная задача - сохранить посевные площади. Яровой клин этого года составит 1 млн 384 тыс. Га. Планируется засеять зерновыми и бобовыми культурами 1 млн 98 тыс. Га. Также организованно идет работа по приобретению дизельного топлива и закупке минеральных удобрений. Полным ходом ведется ремонт сельскохозяйственной техники, приобретаются новые посевные комплексы. Готовится семенной фонд, имеется 2 тыс. тонн элитных семян, планируется приобретение еще 8 тыс. тонн, ведется работа по повышению качества некондиционных семян", - отметил Пугин.

Несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей в этом году составит 280 млн рублей, почти все деньги переведены. Полностью финансовая поддержка составит около 631 млн рублей - из региональной казны выделено 186 млн рублей. Как отметил замгубернатора, серьезных опасений по проведению весенних полевых работ нет несмотря на напряженный прогноз в отношении погодных условий.