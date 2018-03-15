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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
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экономика  |  комментариев: 3
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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"Выборы для меня непонятные". Уральцу не разрешили убрать своё имя из списка избирателей
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(2017) | Фото: сообщество &quot;Лентач&quot; во &quot;ВКонтакте&quot;

Жителю Крастотурьинска не разрешили исключить своё имя из списков избирателей на выборы президента РФ. По мнению местной участковой избирательной комиссии, это заявление не является документом, пишет "Вечерний Краснотурьинск".

"Прошу временно приостановить и исключить меня из списка избирателей, так как данные выборы для меня непонятные. Прошу уведомить меня о решении избирательной комиссии", – сказано в заявлении.

На выборы мужчина идти не хочет, потому что они, как он полагает, "нарушают конституцию страны". По его словам, один человек может избираться на президентский пост не более двух раз: "Чтобы изменить конституцию, весь народ должен был голосовать, а этого не было".

Ответ местному жителю поступил в этот же день. "Заявление гражданина о временном приостановлении и исключении из списка избирателей не является документом об исключении из списка избирателей", - говорится в решение УИКа.

Отметим, что есть всего три основания для исключения человека из списка избирателей: если у него нет прописки, временная прописка или же наступила смерть.

Другие новости по темам: выборы 2018, свердловсккая область, избиратель, краснотурьинский поселок Рудничный
15.03.2018 11:39 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:39 Екб


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"Выборы для меня непонятные". Уральцу не разрешили убрать своё имя из списка избирателей
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