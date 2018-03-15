"Выборы для меня непонятные". Уральцу не разрешили убрать своё имя из списка избирателей

Жителю Крастотурьинска не разрешили исключить своё имя из списков избирателей на выборы президента РФ. По мнению местной участковой избирательной комиссии, это заявление не является документом, пишет "Вечерний Краснотурьинск".

"Прошу временно приостановить и исключить меня из списка избирателей, так как данные выборы для меня непонятные. Прошу уведомить меня о решении избирательной комиссии", – сказано в заявлении.

На выборы мужчина идти не хочет, потому что они, как он полагает, "нарушают конституцию страны". По его словам, один человек может избираться на президентский пост не более двух раз: "Чтобы изменить конституцию, весь народ должен был голосовать, а этого не было".

Ответ местному жителю поступил в этот же день. "Заявление гражданина о временном приостановлении и исключении из списка избирателей не является документом об исключении из списка избирателей", - говорится в решение УИКа.

Отметим, что есть всего три основания для исключения человека из списка избирателей: если у него нет прописки, временная прописка или же наступила смерть.