В Свердловской области МРОТ увеличат до прожиточного минимума с 1 мая

Комитет Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам утвердил в окончательном чтении поправки в бюджет региона на 2018 год, согласно которым с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до размера прожиточного минимума, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр финансов области Галина Кулаченко, выступая на заседании комитета, доложила депутатам, что на сегодняшний день МРОТ на Среднем Урале установлен в размере 9489 руб. в месяц, а прожиточный минимум - 11163 руб.: до этого значения с 1 мая в регионе и повысят МРОТ, причем, его величина не будет снижена в течение всего 2018 г. На покрытие возникающих расходов направят 770 млн руб. и еще 594 млн – на денежные выплаты с учетом уральского коэффициента.

"Тем самым мы в Свердловской области выполняем поручение президента РФ", - пояснил Накануне.RU председатель бюджетного комитета областного парламента Владимир Терешков. По его словам, эти средства защищены главным финансовым документом региона, и все публичные обязательства (заработная плата бюджетникам, социальные гарантии и выплаты) будут выполнены в полном объеме.

Отметим, что к окончательному чтению доходы региональной казны увеличены еще на 1,5 млрд руб. по сравнению с первым чтением бюджета-2018, и теперь в сумме они составляют 221,1 млрд руб. Рост дополнительных доходов планируется в основном за счет налога на прибыль организаций (961 млн руб.) и федеральных средств. Также на 1,5 млрд запланировано поднять расходы. Дефицит бюджета Терешков назвал "очень небольшим, в пределах 8-9 млрд руб." Кроме того, снижен верхний предел государственного долга - с 95 млрд до 78,7 млрд руб.

"Таким образом наш бюджет укладывается во все параметры и требования, установленные соглашением между Свердловской областью и федеральным центром", - подчеркнул председатель комитета.

Проект изменений областного бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 гг., единогласно одобренный профильным комитетом, будет вынесен на очередное заседание Законодательного собрания 20 марта.