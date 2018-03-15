"Ложился с помповым ружьем спать": Путин ответил на вопрос про "бандитский Петербург" 90-х

Президент России Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в администрации Петербурга в 90-е годы ему приходилось спать, держа при себе ружье.

Об этом эпизоде из жизни будущего президента во второй части документального фильма Андрея Кондрашова рассказал друг Путина - музыкант Сергей Ролдугин.

Президент, комментируя этот случай, отметил, что о "бандитском Петербурге" говорят много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет", - сказал Путин.

Фильм "Путин", выложенный в соцсетях, основан на серии интервью с главой государства. Первая часть фильма была обнародована в Сети несколькими днями ранее.