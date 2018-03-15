В Госдуме предложили раздавать бесплатные земли жителям Крайнего Севера

Депутаты предложили ввести новую меру поддержки для россиян, проживших на территориях Крайнего Севера более 20 лет. Сейчас "северные" пенсионеры получают субсидию на переезд в другие регионы, члены фракции ЛДПР предложили давать им бесплатные земли для жилищного строительства. Мера позволит стимулировать переселение северян в сельскую местность, считают авторы.

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Один из авторов проекта, внесенного в "нижнюю палату", стал депутат Госдумы от Тюменской области Владимир Сысоев, передает корреспондент Накануне.RU. Депутаты отмечают, что в последнее время идет активный отток людей из сельской местности в города. Предоставление в сельской местности земельных участков гражданам-северянам позволит привлечь в село трудоспособное, активное и экономически стабильное население, что будет способствовать возрождению села.

При этом, участки жители смогут получить как в южных регионах, так и в районах Крайнего Севера. "Многие граждане, посвятившие всю свою трудовую жизнь "северу", хотят остаться в районах Крайнего Севера и по окончании трудовой деятельности. Учитывая низкую плотность населения в районах Крайнего Севера, такое желание необходимо поддерживать и стимулировать", - говорится в пояснительной записке.

Предельные размеры предоставляемого земельного участка и перечень муниципальных образований, в которых могут быть предоставлены земли, а также основания для отказа в предоставлении земли устанавливает субъект. Такой подход позволит урегулировать вопросы предоставления земли тем семьям, в которых несколько членов имеют право на получение земельного участка.