В Миассе задержали бывшего чиновника мэрии, скоро ему предъявят обвинение

В Миассе задержали бывшего сотрудника городской мэрии, а ныне бизнесмена, Дениса Перевалова - в данный момент он находится в Челябинске, его допрашивают следователи, скоро ему предъявят обвинение, а 16 марта будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили Накануне.RU собственные источники в правоохранительных органах Южного Урала.

Перевалова готовятся обвинить в махинациях с земельными участками - в начале лета прошлого года в администрации Миасса прошли обыски, после этого силовики на несколько часов увезли главу города Геннадия Васькова и вели с ним беседу. Тогда правоохранители проверяли документы мэрии, связанные с земельными сделками.

В доме Перевалова также утром 15 марта прошли обыски.

В СУ СК России по Челябинской области пока не дали никаких официальных комментариев.