В СКР назвали причину, по которой из самолета в Якутске высыпалось несколько тонн золота

Следователи начали проверку по факту инцидента с самолетом Ан-12 в Якутске, из которого высыпалось несколько тонн золота. Установлена предварительная причина инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня в аэропорту "Якутск" на борту самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Красноярск – рудник "Купол", при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл. Он был в слитках весом около 9,3 тонн и принадлежит Чукотской горно-геологической компании.

"В результате происшествия никто не пострадал. Часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию авторынка, свободную от построек и транспортных средств. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту "Маган" города Якутска", - сообщили в следствии.

Как добавили в ведомстве, по предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза.

Напомним, ранее в аэропорту Якутска заявили, что самолет готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как оно перед вылетом было ими проверено, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна, и, согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.