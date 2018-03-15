В день выборов свердловчане выберут лучшие схемы благоустройства. Смотрим проекты

в этот день
15.03.18
13:42
В Екб.15:42
В Якутии Ан-12 потерял створку люка: из самолета посыпалось золото. ФОТО
В основах пограничной политики РФ пропишут "угрозы демографической экспансии"
Оборонщики требуют госзаказ на гражданскую продукцию
Главное
В России остановился рост промышленного производства

Тема дня
МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 504

В день выборов свердловчане выберут лучшие схемы благоустройства. Смотрим проекты
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ревда, проект благоустройства, парк Победы (2018) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

18 марта, в день выборов президента РФ, в 47 муниципалитетах Свердловской области пройдет рейтинговое голосование по приоритетным территориям благоустройства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Жители Свердловской области от 14 лет смогут проголосовать за лучший проект благоустройства. Те общественные территории, которые наберут наибольшее количество голосов, начнут реконструировать уже в этом году.

По всей области заявлено 260 проектов, которые вынесут на итоговое голосование уже в воскресение.

В Екатеринбурге горожане будут выбирать один из четырех проектов: набережная реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО или от Малышева до Куйбышева), парк Зеленая роща и сквер у здания Оперного театра.

В Камышлове в рейтинговое голосование вошел "Парк учителей", на его территории находится педагогический колледж – памятник архитектуры 19 века. В парке предложили создать символическое "древо памяти" с фотографиями и информацией о ветеранах и преподавателях колледжа. Студенты – инициаторы проекта, считают этот парк достоин стать одним из самых интересных мест для горожан.

Камышлов, проект благоустройства, парк учителей, древо памяти(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Следующий проект, который будет представлен на голосовании - "Парк победы" в Ревде. Проект предполагает установку военной техники, а также красивое и уютное оформление с помощью различных элементов благоустройства.

Около 50-ти лет назад парк создавался как дендрарий. А в 1965 году здесь открыли памятник "Землякам-героям, ковавшим Победу на фронте и в тылу".

Ревда, проект благоустройства, парк Победы(2018)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Ревда, проект благоустройства, парк Победы(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В Серове жителям не хватает оборудованной площадки для дрессировки и выгула собак, с тренировочными и спортивными снарядами. Согласно проекту, на площадке могут появиться скамейки в виде собак.

Серов, проект благоустройства, площадка для собак(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Жители Заречного считают, что одна из важных территорий для благоустройства - набережная. Там, согласно дизайну, выстроят подпорную стену с башнями-мостиками.

Проект благоустройства, набережная, Заречный(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В селе Травянистое, которое находится под Каменском-Уральским, представили дизайн проекта детской площадки. По задумке, на территории создадут корт для занятия спортом и прогулочные дорожки.

Село Травянистое, детская площадка, проект благоустройства(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Другие новости по темам: благоустройство, проекты благоустройства, дизайн, итоговое голосование
15.03.2018 11:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В день выборов свердловчане выберут лучшие схемы благоустройства. Смотрим проекты
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+