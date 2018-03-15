В день выборов свердловчане выберут лучшие схемы благоустройства. Смотрим проекты

18 марта, в день выборов президента РФ, в 47 муниципалитетах Свердловской области пройдет рейтинговое голосование по приоритетным территориям благоустройства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Жители Свердловской области от 14 лет смогут проголосовать за лучший проект благоустройства. Те общественные территории, которые наберут наибольшее количество голосов, начнут реконструировать уже в этом году.

По всей области заявлено 260 проектов, которые вынесут на итоговое голосование уже в воскресение.

В Екатеринбурге горожане будут выбирать один из четырех проектов: набережная реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО или от Малышева до Куйбышева), парк Зеленая роща и сквер у здания Оперного театра.

В Камышлове в рейтинговое голосование вошел "Парк учителей", на его территории находится педагогический колледж – памятник архитектуры 19 века. В парке предложили создать символическое "древо памяти" с фотографиями и информацией о ветеранах и преподавателях колледжа. Студенты – инициаторы проекта, считают этот парк достоин стать одним из самых интересных мест для горожан.

Следующий проект, который будет представлен на голосовании - "Парк победы" в Ревде. Проект предполагает установку военной техники, а также красивое и уютное оформление с помощью различных элементов благоустройства.

Около 50-ти лет назад парк создавался как дендрарий. А в 1965 году здесь открыли памятник "Землякам-героям, ковавшим Победу на фронте и в тылу".

В Серове жителям не хватает оборудованной площадки для дрессировки и выгула собак, с тренировочными и спортивными снарядами. Согласно проекту, на площадке могут появиться скамейки в виде собак.

Жители Заречного считают, что одна из важных территорий для благоустройства - набережная. Там, согласно дизайну, выстроят подпорную стену с башнями-мостиками.

В селе Травянистое, которое находится под Каменском-Уральским, представили дизайн проекта детской площадки. По задумке, на территории создадут корт для занятия спортом и прогулочные дорожки.