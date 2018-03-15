Югорчанину вменяют попытку подорвать из мести полицейский автомобиль

Следователи начали проверку попытки сжечь автомобиль сотрудника полиции: под машину подложили канистру с бензином и подожгли, передает корреспондент Накануне.RU.

14 марта полицейский прибыл в поселок Аган, чтобы допросить работника местной школы. Когда он был в здании, ему сообщили, что неизвестный пытается сжечь его машину. Под машину положили канистру с бензином. Очевидцы сбили пламя, однако на водительской двери осталась копоть.

Проверяется причастность к поджогу ранее судимого 37-летнего местного жителя. Известно, что участковый ранее составлял на задержанного административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, югорчанин ранее попал под "уголовку": его подозревают в избиении бывшей жены. Следствие не исключает, что поджог - попытка отомстить сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.