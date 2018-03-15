За истязание 5-летнего сына житель Южного Урала получил лишь условный срок

В Каслях 55-летнего мужчину признали виновным в истязании собственного сына.

С июня по декабрь 2017 года обвиняемый систематически наносил своему 5-летнему ребенку побои - бил руками и ремнем, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина также кормил малыша только ограниченным набором продуктов - чай, рис, капуста, яйцо. Помимо этого, он не водил мальчика в садик, не покупал ему лекарства (ребенок имеет врожденную патологию - прим. ред.).

"Сейчас у мальчика - признаки психоорганического синдрома с когнитивными нарушениями и социально-педагогической запущенностью, выявлены нарушения звукопроизношения, замедление темпа мышления, ослабление памяти, неустойчивость внимания, не высокий уровень интеллектуального развития", - добавили в надзорном ведомстве.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, в настоящее время органами опеки решается вопрос о лишении осужденного родительских прав.