Свердловский минздрав не нашел нарушений в ситуации с матерью известного юриста, которую увезли в психушку после выигранного суда

В министерстве здравоохранения Свердловской области провели проверку по запросу Накануне.RU о ситуации с матерью известного уральского юриста Ивана Волкова. В ведомстве заявили, что никаких нарушений со стороны медучреждения, в которое она была помещена, не выявили.

Напомним, 28 февраля состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц. После этого, со слов родственников, Татьяну Волкову в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13, якобы, с ее слов, при этом присутствовал и Иван Волков. Несмотря на заявления родственников, что ни в какой психиатрической помощи она не нуждается, женщина пробыла там несколько дней, и лишь после того, как проверку начал Следственный комитет, ее выпустили из лечебницы.

Накануне.RU направляло запросы в региональный минздрав, а также в саму больницу с просьбой прокомментировать ситуацию. Сегодня из министерства в редакцию пришел официальный ответ за подписью заместителя министра Сергея Туркова. В нем говорится, что обращение было рассмотрено, но по закону "все сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну".

"Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, за исключением случаев, определенных законом. Вместе с тем сообщаем, что министерством здравоохранения Свердловской области проконтролированы факты, изложенные в вашем обращении. Нарушений в действиях медицинского персонала медицинского учреждения в отношении Волковой Т.А. не установлено", - говорится в ответе ведомства.

Добавим, сама Татьяна Волкова уже подала заявление в прокуратуру и попросила привлечь сына к ответственности "за жестокое обращение".