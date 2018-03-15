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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Свердловский минздрав не нашел нарушений в ситуации с матерью известного юриста, которую увезли в психушку после выигранного суда
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Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова (2017) | Фото: Накануне.RU

В министерстве здравоохранения Свердловской области провели проверку по запросу Накануне.RU о ситуации с матерью известного уральского юриста Ивана Волкова. В ведомстве заявили, что никаких нарушений со стороны медучреждения, в которое она была помещена, не выявили.

Напомним, 28 февраля состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц. После этого, со слов родственников, Татьяну Волкову в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13, якобы, с ее слов, при этом присутствовал и Иван Волков. Несмотря на заявления родственников, что ни в какой психиатрической помощи она не нуждается, женщина пробыла там несколько дней, и лишь после того, как проверку начал Следственный комитет, ее выпустили из лечебницы.

Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова(2017)|Фото: Накануне.RU

Накануне.RU направляло запросы в региональный минздрав, а также в саму больницу с просьбой прокомментировать ситуацию. Сегодня из министерства в редакцию пришел официальный ответ за подписью заместителя министра Сергея Туркова. В нем говорится, что обращение было рассмотрено, но по закону "все сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну".

"Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, за исключением случаев, определенных законом. Вместе с тем сообщаем, что министерством здравоохранения Свердловской области проконтролированы факты, изложенные в вашем обращении. Нарушений в действиях медицинского персонала медицинского учреждения в отношении Волковой Т.А. не установлено", - говорится в ответе ведомства.

Добавим, сама Татьяна Волкова уже подала заявление в прокуратуру и попросила привлечь сына к ответственности "за жестокое обращение".

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15.03.2018 11:33 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.03.2018 09:45 Мск
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Свердловский минздрав не нашел нарушений в ситуации с матерью известного юриста, которую увезли в психушку после выигранного суда
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