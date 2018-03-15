"Нет никаких оснований нам находится на 34 месте". Дубровский поставил задачу войти в первую десятку регионов страны по внедрению комплекса ГТО

Губернатор Борис Дубровский поставил задачу вернуть Челябинскую область в первую десятку регионов страны по внедрению комплекса ГТО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент Южный Урал занимает 34 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

"Челябинская область должна вернуться в первую десятку регионов страны по итогам внедрения комплекса ГТО. Вся инфраструктура в области создана, нужно просто начать ей пользоваться. Популяризация должна лежать в основе этой работы. Нет никаких оснований нам находится на 34 месте, при нашем развитии и внимании к спорту. Мы проинвестировали, у нас создана инфраструктура, это должно работать для поддержки массового спорта и здорового образа жизни", - подчеркнул губернатор.

В регионе действует 51 центр тестирования. В автоматизированной системе ГТО зарегистрировались 204 тысячи 269 южноуральцев.

Региональный минспорт провел оценку эффективности деятельности муниципальных образований региона по внедрению комплекса ГТО. В пятерку аутсайдеров, где работа недостаточно или плохо организована, попали Агаповский, Каслинский, Кунашакский муниципальные районы и Локомотивный и Копейский городские округа. В Агаповском районе и Локомотивном округе за отчетный период центры тестирования не приняли ни одного жителя.