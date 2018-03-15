ЦБ аннулировал лицензию "Вэлтон банка"

Центробанк с 15 марта аннулировал лицензию белгородского "Вэлтон Банк", сообщается на сайте регулятора.
Лицензия аннулирована по ходатайству кредитной организации "в порядке добровольной ликвидации".
"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - говорится в сообщении ЦБ.
В банк будет назначена ликвидационная комиссия.
"Вэлтон Банк" - участник системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на проведение банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
По величине активов Вэлтон Банк на 1 марта 2018 года занимал 500-е место в банковской системе страны.