В Екатеринбурге на берегу Шарташа уберут забор, который мешал пройти к озеру

Прокуратура через суд обязала администрацию Екатеринбурга и собственника земельного участка демонтировать забор, мешающий свободному проходу граждан к озеру Шарташ и его береговой полосе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Проверка была проведена по обращению граждан города.

"Указанная территория огорожена по периметру забором, который доходит до уреза воды и заходит в водоем, что создает препятствие к свободному доступу граждан к водному объекту общего пользования", - сообщили в ведомстве.

Ленинский районный суд Екатеринбурга требование прокурора - обеспечить свободный доступ к озеру Шарташ - удовлетворил.

Судебный акт вступил в законную силу.