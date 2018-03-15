На Ямал пришли "весенние" сорокаградусные морозы

Ямало-Ненецкий автономный округ под властью мощного антициклона. Температура воздуха в Салехарде утром составляла минус 40 градусов, по югу округа - до минус 35. Как сообщили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, на сегодняшний день в регионе открыты три из четырех зимних автомобильных дорог. Один зимник работает с ограничениями.

С 10.00 открыто движение по зимнику "Салехард – Надым" для автомобилей всех типов общей массой до 30 т. Открыт проезд для всех видов транспортных средств массой до 30 т. на зимниках "Уренгой – Красноселькуп" и "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)".

С ограничениями работает зимник "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале". Разрешено движение для полноприводного транспорта массой до 20 тонн только на участке "Аксарка – Салемал", участки зимника "Салемал – Панаевск – Яр-Сале" закрыты для всех видов транспортных средств.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, поскольку это опасно для жизни.

Отметим, что сильные морозы не повлияли на работу аэропортов.