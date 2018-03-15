"Тагилкоин" будет жить. Суд отказал в блокировке сайта с информацией о криптовалюте

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в блокировке сайта с информацией о криптовалюте "Тагилкоин". Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иск был подан от прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила. Ведомство просило признать информацию на сайте Tagilcoin.org запрещенной к распространению на территории РФ.

На сайте размещалась информация о майнинге уральской криптовалюты "Тагилкоин". В качестве заинтересованного лица к делу был привлечен Роскомнадзор.

В суде прокурор ссылался на закон "О Центральном банке РФ" и указывал, что официальной денежной единицей в РФ является рубль. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещен. Представители Роскомнадзора на судебное заседание не явились.

Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований.

"Суд указал на то, что в настоящее время в РФ предпринимаются меры к законодательному регулированию и введению в правовое поле деятельности по обороту криптовалюты. А блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, что в начале декабря 2017 года в Нижнем Тагиле запустили свою собственную криптовалюту - "Тагилкоин".