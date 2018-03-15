Грузовой Ан-12 потерял створку люка при вылете из Якутска: из самолета посыпалось золото

В аэропорту Якутска у самолета при взлете сорвало створку грузового люка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани. По данным телеграм-канала Mash, воздушное судно перевозило драгоценности, которые рассыпались по взлетной полосе.

"15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск", - сообщили в аэропорту.

Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган.

Отмечается, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна.

"Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", - сообщает аэропорт.

По данным Telegram-канала Mash, на борту лайнера находился груз драгоценных металлов. В частности, самолет перевозил 9 тонн золота, большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе и по окрестностям.

"Якутия, ау, просыпайся. Го гулять! На борту Ан-12, у которого сегодня при взлете отвалился грузовой люк, находились 9 тонн золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных кустах-полях", - говорится в сообщении Mash.