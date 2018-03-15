У жительницы Екатеринбурга арестовали внедорожник за долг по ЖКХ в 130 тысяч рублей

В Екатеринбурге арестовали внедорожник за долг по ЖКХ в 130 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении должницы в праве выезда за пределы России и запрет на регистрационные действия в отношении ее автомобиля Range Rover Vogue, женщина не приступила к погашению задолженности и пыталась скрыть принадлежащий ей внедорожник. Тогда приставы установили местонахождение автомобиля и передали имущество для составления акта описи ареста.

Сейчас Range Rover передан на ответственное хранение управляющей компании, которой задолжала автолюбительница. Транспортировка на специализированную стоянку проводилась за счет средств взыскателя.

"Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство будет передано в специализированную организацию для оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества", - пояснили в службе судебных приставов.