Бывший губернатор Омской области стал сенатором

Депутаты Законодательного собрания Омской области проголосовали за избрание бывшего губернатора региона Виктора Назарова членом Совета Федерации от регионального парламента.

За избрание Назарова проголосовали 27 депутатов, против – 10, сообщил РИА Новости представитель заксобрания Анатолий Секретов.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Назарова, который недавно получил мандат депутата заксобрания Омской области, на должность сенатора выдвинул политсовет Омского регионального отделения "Единой России".

Совет Федерации на заседании 14 февраля принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Омской области Сергея Попова, который попросил об этом сам.

Напомним, Назаров ушел в отставку с поста губернатора в октябре. Вместо него на этот пост был назначен Александр Бурков.