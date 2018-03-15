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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 10:41 Мск (12:41 Екб)
политика | Сибирский ФО | В России
Бывший губернатор Омской области стал сенатором
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Виктор Назаров, сенатор (2018) | Фото:bk55.ru

Депутаты Законодательного собрания Омской области проголосовали за избрание бывшего губернатора региона Виктора Назарова членом Совета Федерации от регионального парламента.
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За избрание Назарова проголосовали 27 депутатов, против – 10, сообщил РИА Новости представитель заксобрания Анатолий Секретов.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Назарова, который недавно получил мандат депутата заксобрания Омской области, на должность сенатора выдвинул политсовет Омского регионального отделения "Единой России".

Совет Федерации на заседании 14 февраля принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Омской области Сергея Попова, который попросил об этом сам.

Напомним, Назаров ушел в отставку с поста губернатора в октябре. Вместо него на этот пост был назначен Александр Бурков.

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15.03.2018 10:41 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:41 Екб


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Бывший губернатор Омской области стал сенатором
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