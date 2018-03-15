Гендиректор "НПО автоматики" отказался судиться с возглавляемым им предприятием

Гендиректор НПО "Автоматики" Андрей Мисюра отказался судиться с возглавляемым им предприятием и руководителями "Роскосмоса". Мисюра подал ходатайство об отказе от иска, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области следует, что 25 января 2018 года Андрей Мисюра подал исковое заявление в адрес "НПО". Причина - оспаривание решения совета директоров предприятия. Заседание должно было состояться 15 марта, но уже 13-го поступил иск об отказе участия в деле.

Напомним, в мае 2016 года гендиректор екатеринбургского предприятия "НПО автоматики" Леонид Шалимов ушел в отставку после того, как были названы причины срыва пуска ракеты-носителя "Союз 2.1а" на космодроме Восточный 27 апреля 2016 года. Предприятие, которым руководил Шалимов, изготовило кабель не по конструкторской документации. Несколько дней на предприятии работала спецкомиссия, созданная вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Владимир Путин заявил о неполном служебном соответствии директора, Шалимова отстранили от работы. В мае 2016 года был назначен новый директор - Андрей Мисюра.