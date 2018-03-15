В Свердловской области 113 тысяч человек решили голосовать не на своем участке

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников в ходе рабочей встречи проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о готовности региона к проведению выборов президента Российской Федерации 18 марта, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы области.

По словам Валерия Чайникова, в настоящий момент все 2,5 тыс. участковых избирательных комиссий и все 80 территориальных избиркомов готовы к проведению голосования 18 марта. Члены избирательных комиссий прошли обучение для применения новаций избирательного процесса – работе с КОИБами и использованию QR-кодов при изготовлении итоговых протоколов.

"18 марта на 697 избирательных участках будут использованы КОИБы. За работой более 1,5 тыс. участков можно будет следить онлайн благодаря установке систем видеонаблюдения, что повышает открытость всего избирательного процесса", - пояснил Чайников.

Также председатель облизбиркома сообщил, что 12 марта был завершен прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения. В такие списки было включено более 113 тыс. свердловчан.