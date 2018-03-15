На Южном Урале трем организаторам онлайн-казино оставили без изменения обвинительный приговор

На Южном Урале облсуд оставил без изменения приговор трем жителям Катав-Ивановска, которых ранее признали виновными в незаконной организации онлайн-казино.

Прокуратура добилась признания несостоятельными доводов адвоката и двух осужденных о невиновности, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что жители Катав-Ивановского района в 2015 году с целью получения материальной выгоды, используя законспирированные компьютерные программы, проводили азартные игры в помещении кафе-бара "От заката до рассвета" в Юрюзани, получили доход в сумме нескольких десятков тысяч рублей, при этом пытались придать своей деятельности видимость биржевой торговли.