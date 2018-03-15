На Ямале педагог надругался над 13-летней воспитанницей интерната

По поручению заместителя генпрокурора Юрия Пономарева на Ямале следователи проверили учреждения, где живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние, чьи отцы и матери ведут кочевой образ жизни. Итог – вскрыто множество нарушений, среди которых – надругательство воспитателя над подопечным, передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре 2017 г. в Тазовской средней школе-интернате воспитатель, работавший с 2006 г., совершил развратные действий в отношении 13-летней девочки. Возбуждено уголовное дело. Во время расследования выявили еще шесть эпизодов, совершенных в 2015-2016 гг.

В результате руководители нескольких школ договорились с местной больницей о психиатрическом освидетельствования педагогов. Его будут проводить раз в полгода. Глава Тазовского района уволил начальника департамента образования муниципалитета.

13 марта прокуратура округа и Приуральского района, а также департамент образования Ямала проверили школу села Белоярск, расстояние до которой от ближайшего населенного пункта – села Аксарка – около 60 км. В феврале 16-летний школьник совершил насильственное преступление в отношении 14-летней ученицы.

Причиной стало то, что воспитателем в школе был учитель, который вечером вместо того, чтобы быть с детьми, проводил в спортивном зале тренировку. По результатам служебного расследования педагог привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили Накануне.RU в управлении генпрокуратуры в УрФО.