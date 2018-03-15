Уральские ученые разработали новую систему радиосвязи

Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) совместно со специалистами из Омского и Петрозаводского университетов разработали многодиапазонную систему радиосвязи, которая позволит оградить работников шахты от взрывов с помощью постоянного определения их местонахождения под землей. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГГУ.

По словам доцента кафедры автоматики и компьютерных технологий Александра Бабенко, на сегодняшний день в шахтах нет "общепромышленных систем передачи данных, определения положения рабочих, голосовой связи и персональной телеметрии".

Это послужило причиной для разработки учеными новой системы радиосвязи, которая поможет непрерывно следить за работниками шахты, определяя их местонахождение по голосовой связи или по кодовым и текстовым сообщениям.

"Использование традиционных общепромышленных систем и технологий в частотном диапазоне 2,4 ГГц делает неизбежным установку стационарного подземного оборудования. Это приводит к низкой готовности и недостаточной устойчивости к поражающим факторам аварий, таким как ударная воздушная волна, тепловой фронт при взрывах и прочее", - рассказал о проекте Александр Бабенко на заседании круглого стола "Цифровые установки и контент".

Новейшая разработка отличается от существующих тем, что появилась возможность не использовать длинные кабели и многочисленное оборудование. При этом с работниками шахты всегда будет поддерживаться связь: определяться их местоположение, аварийное оповещение, параметры шахтной атмосферы, состояние здоровья и поиск работников под завалами в случае аварии.