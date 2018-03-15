Киев призвал все страны бойкотировать ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал все страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который состоится летом 2018 года. Об этом говорится в размещенном на сайте МИД Украины заявлении Климкина по поводу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Одной из первых мишеней должен стать предстоящий чемпионат мира по футболу летом. Россия не заслуживает принимать такое престижное соревнование. В идеале я хотел бы видеть, что они будут лишены права на турнир", - сказал Климкин.

Если это невозможно, отметил он, то страны, "пока еще не поздно", должны бойкотировать турнир, поскольку он принесет России прибыль и повысит ее репутацию, что для Киева недопустимо.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 14 марта министерство молодежи и спорта Украины приказом запретило всем украинским спортсменам выступать в любых спортивных соревнованиях на территории России. Предлогом для этого стал этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, от участия в котором украинский министр спорта Игорь Жданов предлагал отказаться добровольно. Поскольку спортсмены не стали этого делать, им просто запретили выступать.