Театры малых городов Прикамья получили 33,6 миллионов на новые постановки

В этом году в Прикамье пять муниципальных театров получат субсидии на подготовку новых спектаклей. Сумма субсидий составит 33,6 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Из этих денег - 24,52 млн руб. - из федерального бюджета, 9,07 млн руб. - из краевого.

Эти средства театры направят на подготовку новых спектаклей. Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина готовит постановки "Макбета" Шекспира, "Уральских сказов" Бажова и "Темных аллей" Бунина. Чайковский театр драмы и комедии – "Чайку" Чехова, "Как боги" Полякова и "Финист – Ясный сокол" Палкина.

Кроме того, в 2018 году еще почти 4 млн руб были выделены из федерального и краевого бюджета в рамках поддержки детских и кукольных театров на постановки Пермского ТЮЗа и театра кукол. ТЮЗ готовит спектакль "Первая любовь" по произведению Тургенева, а театр кукол – "Крошка Цахес" по произведению Гофмана.

Как отмечает министр культуры Пермского края Галина Кокоулина, сегодня театрам края уделяется особое внимание, так как именно они всегда играли роль центров просвещения и общественной жизни малых городов, способствовали обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех граждан, независимо от места проживания. Поддержка новых постановок, закупка оборудования для спектаклей, позволяют в полной мере продемонстрировать те творческие возможности, которыми обладают театры Пермского края.

Отметим, что проект "Театры малых городов" действует в Пермском крае второй год подряд. Федеральный проект, предусматривающий краевое софинансирование и рассчитанный на три года, призван освободить театры от значительных материальных трудностей и обеспечить им творческую свободу. В прошлом году прикамские театры получили из бюджета в общей сложности более 32,6 млн руб.