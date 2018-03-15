В Таиланде по запросу Интерпола задержан организатор азартных игр в Татарстане

Российский гражданин Сергей Порамонов задержан иммиграционной полицией Таиланда по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола, сообщил интернет-портал Phuket News.

Порамонова, которому 36 лет, задержали на острове Пхукет. Он обвиняется в России в участии в организованном преступном сообществе, сообщает издание со ссылкой на полицию.

Как передает РИА Новости, после окончания юридических процедур россиянин будет депортирован в РФ.

По данным российских СМИ, Сергей Порамонов - единственный остававшийся в розыске фигурант громкого дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане. Остальные организаторы и участники подпольного игорного бизнеса уже привлечены к ответственности, а некоторые даже отбыли сроки наказания и освободились. В момент ареста фигурантов в апреле 2014 года в городе Набережные Челны работали 24 подпольных игорных дома.

В феврале в Бангкоке по запросу ФБР США задержали российского гражданина, которого американские правоохранительные органы обвиняют в интернет-мошенничестве и хакерских атака.