"Ребенок стал плохо себя вести": убийца 5-летней девочки из Сочи рассказал, зачем он это сделал

Задержан отчим 5-летней девочки, пропавшей в Сочи. Он рассказал, за что убил ребенка

Напомним, вечером 13 марта в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении 5-летней Вероники Т. Сообщалось, что в тот вечер девочка покинула свое место жительства в селе Бестужевском и не вернулась. С целью установления обстоятельств ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Позднее полицейские разыскали отчима ребенка, который сначала заявил об исчезновении, а затем перестал выходить на связь. Правоохранители немедленно начали с ним работать, и он во всем сознался.

"Задержанный проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта 2018 года мужчина находился с девочкой дома, ее мать в это время была в лечебном учреждении. Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, в связи с чем он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращении обнаружил девочку без признаков жизни. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала, и стал самостоятельно осуществлять ее поиски, а затем перестал выходить на связь. Позже он был обнаружен в одном из хостелов в Адлерском районе", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.

В дальнейшем в лесном массиве в месте, указанном злоумышленником, было обнаружено тело девочки. Сейчас следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка.

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.