На Ямале мать не стала лечить младенца, который упал за диван на трубу отопления

Ушло в суд дело 39-летней жительницы Пуровского района, которую обвиняют в смерти сына и плохом воспитании других детей, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла в поселке Самбург 26 декабря 2017 г. Трехмесячный сын пуровчанки остался без присмотра. В результате мальчик упал на трубу отопления, температура которой была +54,8. Он получил травмы и серьезно обжег лицо, руки и ноги. Достав сына из-за дивана, мать не стала помогать ему, а запеленала и уложила спать. Утром женщина обнаружила ребенка мертвым. Причиной смерти стали термические ожоги, осложнившиеся шоком.

Следователи во время расследования выяснили, что обвиняемая периодически злоупотребляла спиртным. В предшествовавшие смерти ее ребенка несколько дней мать не появлялась дома, оставив младшего сына и старшего ребенка-инвалида на двух дочерей 10 и 12 лет. Вину свою она признала полностью. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.