Носов обсудил детали строительства легкоатлетического манежа, возведение которого одобрил Путин

В администрации Нижнего Тагила состоялось совещание по вопросу строительства легкоатлетического манежа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, главе города Сергею Носову представили несколько вариантов размещения, конструктивных схем и технического оснащения спортивного объекта.

Отмечается, что вопрос строительства спорткомплекса с легкоатлетической специализацией был поднят на встрече президента Владимира Путина с рабочей молодежью Уралвагонзавода, где отметил успешную реализацию проекта строительства ФОКа "Президентский" и поддержал идею возведения манежа для легкоатлетов.

После обсуждения из предложенных четырех площадок, была выбрана территория в районе Дворца водного спорта, занимающая площадь порядка 7 га. Как отметил начальник управления архитектуры и градостроительства Константин Никкель, это один из наиболее удобных в плане транспортной доступности участков Дзержинского района. Его размер позволяет разместить крупное спортивное сооружение и сопутствующую инфраструктуру, включая большую парковку для автомобилей.

Ориентировочно, спортивное ядро крытого манежа составят шесть 200-метровых и три 100-метровые беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, высоту и с шестом, зоны силовой подготовки, несколько мультиспортивных зон и скалодром, которого нет ни в одном городе Свердловской области. "Выбранная площадка позволяет разместить рядом открытое футбольное поле и отдельный зал для занятий спортивной гимнастикой. Вкупе с Ледовым дворцом получится спортивный комплекс, отвечающий современным запросам общества, - отметил мэр. - Наша основная задача – создать как можно больше возможностей для занятий физической культурой и спортом детей и молодежи".

Александр Абрашин, генеральный директор ООО "Стиль", продемонстрировал ряд наиболее удачных проектов подобных спортивных сооружений, реализованных в Тюмени, Брянске и Сочи. Глава города дал поручение профильным управлениям мэрии подготовить техническое задание на проектирование объекта и проработать концепцию застройки прилегающей территории с учетом внесенных предложений, а также продумать технологические решения, которые позволят максимально эффективно использовать площадь спортцентра. Следующее заседание по вопросам строительства легкоатлетического манежа состоится через месяц.