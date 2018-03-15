Начальник тюменской полиции отрапортовал о снижении преступности и росте размера взяток

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
15.03.2018 09:45 Мск (11:45 Екб)
общество | Тюменская область
Начальник тюменской полиции отрапортовал о снижении преступности и росте размера взяток
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Тюменская областная дума табличка (2014) | Фото: Накануне.RU

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов отчитался перед региональными депутатами о деятельности своего ведомства по итогам прошлого года. Традиционный ежегодный доклад занял у генерала почти полчаса, еще столько же потребовалось, чтобы ответить на вопросы народных избранников, передает корреспондент Накануне.RU.
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Согласно докладу, основные показатели криминогенной обстановки в области в целом говорят о снижении количества преступлений, регистрируемых правоохранителями.

"По итогам 2017 года оперативная обстановка в Тюменской области характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений на 3,7% (до 26 тыс. 452) и уровня преступности (-5,4%; до 1818). Незначительный рост тяжких и особо тяжких видов (+1,7%; до 4590) стал следствием активности работы полиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности (+32,5%)", - говорится в справке.

Алтынов подчеркнул, что, прежде всего, сократилась подростковая, пьяная и повторная преступность. При этом он отметил, что всего за прошлый год в адрес полиции поступило 333 тыс. обращений граждан – это максимальный показатель за последние пять лет.

"Хочу сразу успокоить: мы не допустили осложнений обстановки, ситуация остается контролируемой", - заявил полицейский.

Кроме этого был озвучен и уровень доверия граждан к деятельности полиции, выяснилось, что в области он выше на 15%, чем в среднем по России и составляет 50%.

Докладчик особо подчеркнул, что количество детских суицидов сократилось с 16 случаев до 9. Также стоит отметить, что увеличился показатель смертности от отравления наркотиками в 2,7 раза и составил 81 смертельный случай, причем большая часть летальных исходов от употребления "синтетики". В ДТП в 2017 году на дорогах области погибло 237 человек (из них 11 детей).

В "положительную" сторону изменилась коррупция. Так, средний размер взятки в регионе подрос с 244 до 315 тысяч руб., а рекордная взятка в прошлом году взяла планку в 3,5 млн руб.

Другие новости по темам: Юрий Алтынов, УМВД по Тюменской области, преступность, аварии
15.03.2018 09:45 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
11:45 Екб


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Начальник тюменской полиции отрапортовал о снижении преступности и росте размера взяток
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