Начальник тюменской полиции отрапортовал о снижении преступности и росте размера взяток

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов отчитался перед региональными депутатами о деятельности своего ведомства по итогам прошлого года. Традиционный ежегодный доклад занял у генерала почти полчаса, еще столько же потребовалось, чтобы ответить на вопросы народных избранников, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно докладу, основные показатели криминогенной обстановки в области в целом говорят о снижении количества преступлений, регистрируемых правоохранителями.

"По итогам 2017 года оперативная обстановка в Тюменской области характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений на 3,7% (до 26 тыс. 452) и уровня преступности (-5,4%; до 1818). Незначительный рост тяжких и особо тяжких видов (+1,7%; до 4590) стал следствием активности работы полиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности (+32,5%)", - говорится в справке.

Алтынов подчеркнул, что, прежде всего, сократилась подростковая, пьяная и повторная преступность. При этом он отметил, что всего за прошлый год в адрес полиции поступило 333 тыс. обращений граждан – это максимальный показатель за последние пять лет.

"Хочу сразу успокоить: мы не допустили осложнений обстановки, ситуация остается контролируемой", - заявил полицейский.

Кроме этого был озвучен и уровень доверия граждан к деятельности полиции, выяснилось, что в области он выше на 15%, чем в среднем по России и составляет 50%.

Докладчик особо подчеркнул, что количество детских суицидов сократилось с 16 случаев до 9. Также стоит отметить, что увеличился показатель смертности от отравления наркотиками в 2,7 раза и составил 81 смертельный случай, причем большая часть летальных исходов от употребления "синтетики". В ДТП в 2017 году на дорогах области погибло 237 человек (из них 11 детей).

В "положительную" сторону изменилась коррупция. Так, средний размер взятки в регионе подрос с 244 до 315 тысяч руб., а рекордная взятка в прошлом году взяла планку в 3,5 млн руб.