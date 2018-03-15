Попавшим под международные санкции запретили инвестировать в Telegram

Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO (initial coin offering - первичное размещение монет криптовалюты или токенов, которые дают их владельцам определенные права) проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию договора Telegram Group Inc. с инвестором, которая есть в распоряжении издания.

Подлинность документа подтвердил один из российских предпринимателей, а также топ-менеджер одного из венчурных фондов, которые рассматривают возможность участия в ICO проекта.

Запрет распространяется на ближайших родственников (супругов, детей, родителей, братьев и сестер). В ICO также запрещено участвовать резидентам или тем, кто живет на попавшей под санкции территории. На момент составления договора такими территориями считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Павел Дуров не ответил на запрос РБК.

В договоре, на который ссылается РБК, отдельно отмечено, что покупатель токенов не имеет права использовать их для отмывания денег и для нарушения режима санкций. Будет ли сам TON отслеживать подозрительные транзакции, в документе не уточняется.

Ранее сообщалось, что основатель соцсети "ВКонтакте" и интернет-мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в глобальный рейтинг богатейших людей по версии журнала Forbes.