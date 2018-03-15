В Прикамье за ходом выборов будут следить девять тысяч наблюдателей

За порядком на выборах президента в Прикамье будут следить 9 тысяч наблюдателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

14 марта на заседании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов на территории Пермского края представители региональных, муниципальных властей и краевого избиркома обсудили подготовку к проведению выборов президента России.

По словам исполняющей обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Яны Дорофеевой, во время подготовки к избирательной кампании удалось выстроить эффективный механизм взаимодействия по информированию населения.

С ключевым докладом выступил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. По его словам, одним из приоритетных направлений в подготовке к проведению выборов президента стало масштабное информирование избирателей. В Пермском крае более 600 рекламных поверхностей: баннеров, перетяжек, ситибордов, - это порядка 35% всех рекламных площадей в крае. Также было проведено размещение печатной информации в Пенсионном фонде, Почте России, МФЦ и многих других организациях и предприятиях. Кроме того, хорошо себя зарекомендовало адресное информирование граждан. С 20 февраля члены избирательных комиссий обошли уже три четверти домовладений, информируя о выборах, вручая приглашения, отвечая на вопросы избирателей.

"Эффективность информационной работы показывает статистика по заявлениям от избирателей о желании проголосовать не по месту прописки. Всего этой возможностью воспользовались порядка 115 тысяч пермяков (6% от всех избирателей). Этот, например, в девять раз больше, чем проголосовало в Прикамье по открепительным удостоверениям на выборах в Госдуму в 2016 году. Кроме того, достигнутый показатель заметно выше среднего по стране и в два раза выше показателя за прошлый год на губернаторских выборах", - считает Игорь Вагин.

По мнению председателя краевого избиркома, без предоставленной возможности проголосовать по месту фактического нахождения, эти избиратели, вероятно, не смогли бы реализовать свое право голоса. Для освещения дня голосования и работы на УИК аккредитовано более 200 представителей СМИ. Кроме того, законность избирательного процесса будет обеспечена в том числе использованием технических средств: на половине УИК города Перми будут установлены КОИБы. Во всех ТИК и на 869 самых крупных УИК в крае, где голосует три четверти всех избирателей, будет использоваться видеонаблюдение, которое впервые в этом году будет 100% онлайн. При таком пристальном профессиональном наблюдении онлайн все участники избирательного процесса заинтересованы действовать в рамках правового поля.

Еще одно приоритетное направление подготовки – обеспечение безопасности и доступности на выборах. Избирательные комиссии совместно с МЧС и ГУ МВД провели проверку на предмет безопасности помещений УИК. Все замечания устранены.

Напомним, безопасность более 2 млн избирателей в Прикамье в день выборов обеспечат почти 5,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В помощь правоохранителям за счет федерального бюджета закуплено более 190 стационарных рамок-металлодетекторов. Они будут установлены в Перми. Для территорий за счет краевого бюджета приобрели 529 ручных металлодетекторов. Во всех помещениях для голосования будут дежурить сотрудники полиции.