В Прикамье за ходом выборов будут следить девять тысяч наблюдателей

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Майкл Помпео – "ястребиное назначение" К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в "агрессии", в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и "подрывает западную демократию". При этом он, не стесняясь, публично называл РФ "противником" США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть "русофобами". Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо. В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.
14.03.2018
Мнения из Сети ;
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В Прикамье за ходом выборов будут следить девять тысяч наблюдателей
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(2017) | Фото: CIKRussia

За порядком на выборах президента в Прикамье будут следить 9 тысяч наблюдателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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14 марта на заседании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов на территории Пермского края представители региональных, муниципальных властей и краевого избиркома обсудили подготовку к проведению выборов президента России.

По словам исполняющей обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Яны Дорофеевой, во время подготовки к избирательной кампании удалось выстроить эффективный механизм взаимодействия по информированию населения.

С ключевым докладом выступил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. По его словам, одним из приоритетных направлений в подготовке к проведению выборов президента стало масштабное информирование избирателей. В Пермском крае более 600 рекламных поверхностей: баннеров, перетяжек, ситибордов, - это порядка 35% всех рекламных площадей в крае. Также было проведено размещение печатной информации в Пенсионном фонде, Почте России, МФЦ и многих других организациях и предприятиях. Кроме того, хорошо себя зарекомендовало адресное информирование граждан. С 20 февраля члены избирательных комиссий обошли уже три четверти домовладений, информируя о выборах, вручая приглашения, отвечая на вопросы избирателей.

"Эффективность информационной работы показывает статистика по заявлениям от избирателей о желании проголосовать не по месту прописки. Всего этой возможностью воспользовались порядка 115 тысяч пермяков (6% от всех избирателей). Этот, например, в девять раз больше, чем проголосовало в Прикамье по открепительным удостоверениям на выборах в Госдуму в 2016 году. Кроме того, достигнутый показатель заметно выше среднего по стране и в два раза выше показателя за прошлый год на губернаторских выборах", - считает Игорь Вагин.

По мнению председателя краевого избиркома, без предоставленной возможности проголосовать по месту фактического нахождения, эти избиратели, вероятно, не смогли бы реализовать свое право голоса. Для освещения дня голосования и работы на УИК аккредитовано более 200 представителей СМИ. Кроме того, законность избирательного процесса будет обеспечена в том числе использованием технических средств: на половине УИК города Перми будут установлены КОИБы. Во всех ТИК и на 869 самых крупных УИК в крае, где голосует три четверти всех избирателей, будет использоваться видеонаблюдение, которое впервые в этом году будет 100% онлайн. При таком пристальном профессиональном наблюдении онлайн все участники избирательного процесса заинтересованы действовать в рамках правового поля.

Еще одно приоритетное направление подготовки – обеспечение безопасности и доступности на выборах. Избирательные комиссии совместно с МЧС и ГУ МВД провели проверку на предмет безопасности помещений УИК. Все замечания устранены.

Напомним, безопасность более 2 млн избирателей в Прикамье в день выборов обеспечат почти 5,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В помощь правоохранителям за счет федерального бюджета закуплено более 190 стационарных рамок-металлодетекторов. Они будут установлены в Перми. Для территорий за счет краевого бюджета приобрели 529 ручных металлодетекторов. Во всех помещениях для голосования будут дежурить сотрудники полиции.

Другие новости по темам: выборы президента, наблюдатели, голосование, избирательная комиссия
15.03.2018 09:36 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.03.2018 08:59 Мск
Избирателям Пермского края подарят сувениры за участие в выборах








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В Прикамье за ходом выборов будут следить девять тысяч наблюдателей
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